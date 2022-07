ATENÇÃO: Quase 500 servidores da educação podem ficar sem salários se não fizerem atualização cadastral

- Publicidade -

A Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEE) divulgou uma lista no Diário Oficial desta quarta-feira, 6, de profissionais pendentes da atualização cadastral, que é obrigatória ser feita anualmente no mês de aniversário do servidor.

A publicação da SEE explica que os 493 profissionais nascidos em junho que não fizeram a atualização só tem até o próximo dia 15 de julho para realizar o procedimento.

Quem não comparecer à Coordenação de Vida Funcional/SEE, em Rio Branco, ou na Representação da SEE de seu respectivo município, para cumprimento da obrigação, pode ter o salário bloqueado.

A lista com os quase 500 nomes dos servidores da educação com atualização cadastral pendente se encontra a partir da página 14 do Diário Oficial de hoje.

Fonte/ Portal Amazônia agora