Atenção: nova consulta ao auxílio emergencial é liberada pela Dataprev

O auxílio emergencial criado durante a pandemia teve o calendário de pagamentos encerrado no mês de outubro de 2021. No entanto, de lá pra cá, um grupo de brasileiros voltou a receber valores do programa em 2022. Os saldos podem chegar a R$ 3 mil, com consulta ao benefício por meio de um site desenvolvido pela Dataprev.

Podem consultar se são elegíveis ao chamado “auxílio emergencial retroativo” os pais chefes de famílias monoparentais, ou seja, que cuidam da casa e de filhos menores de idade sem ajuda de companheira ou cônjuge.

Pagamento do auxílio atrasado

O auxílio emergencial, quando foi lançado em 2020, beneficiou com duas cotas apenas as mães solteiras chefes de famílias monoparentais.

Na ocasião, as mulheres receberam como valor mensal, entre abril e agosto daquele ano, a quantia de R$ 1,2 mil. Os homens na mesma situação, por outro lado, tiveram acesso à cota simples, no valor de R$ 600.

Após a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) que impedia o pagamento em dobro, foi liberado o pagamento retroativo para pais solos, no repasse de até 5 parcelas no valor de R$ 600, totalizando R$ 3 mil.

Qual o valor do auxílio emergencial retroativo?

Os pais solteiros que são elegíveis aos pagamentos podem receber até R$ 3 mil. O montante vai depender de quanto cada pessoa recebeu entre os meses de abril e agosto de 2020. Confira:

Pais que receberam cinco parcelas do auxílio emergencial: R$ 3 mil

parcelas do auxílio emergencial: R$ 3 mil Pais que receberam quatro parcelas do auxílio emergencial: R$ 2,4 mil

parcelas do auxílio emergencial: R$ 2,4 mil Pais que receberam três parcelas do auxílio emergencial: R$ 1,8 mil

parcelas do auxílio emergencial: R$ 1,8 mil Pais que receberam duas parcelas do auxílio emergencial: R$ 1,2 mil

parcelas do auxílio emergencial: R$ 1,2 mil Pais que receberam uma parcela do auxílio emergencial: R$ 600

Como fazer a consulta do auxílio emergencial retroativo?

Para tirar qualquer dúvida sobre o auxílio emergencial retroativo, os brasileiros devem acessar o site da Dataprev. O acesso é realizado por meio de conta Gov.br, com acesso pelo número do CPF e senha de entrada.

Fonte: Edital Concursos Brasil