Ataque a desfile é o 308º tiroteio em massa nos EUA este ano, diz organização

O ataque em Highland Park, cidade de Illinois, nos Estados Unidos, é o 308º tiroteio em massa no país este ano, de acordo com dados compilados pela Gun Violence Archive, uma organização sem fins lucrativos que acompanha esses incidentes.

A instituição define um “tiroteio em massa” aquele que tem quatro ou mais pessoas baleadas, sem contar o atirador.

Houve 11 tiroteios em massa nos primeiros quatro dias de julho, sendo três em 4 de julho. Eles aconteceram em Richmond, Virgínia; Chicago e Highland Park, de acordo com a Gun Violence Archive.

Outros ataques a tiro que tiveram grande repercussão são do jovem de 18 anos a um supermercado de Nova York, que matou 10 pessoas, e de outro rapaz de 18 anos a uma escola do Texas, que deixou 19 alunos e dois professores mortos.

Na esteira desses massacres, o presidente Biden sancionou há nove dias a primeira grande legislação federal de segurança sobre armas em décadas, marcando um avanço bipartidário significativo em uma das questões políticas mais controversas em Washington.

Ataque em Illinois deixou mortos e feridos

Um tiroteio durante um desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos em um subúrbio nos arredores de Chicago, Illinois, deixou pelo menos seis pessoas mortas nesta segunda-feira (4). As buscas pelo autor dos disparos continuam, segundo as autoridades.

Lou Jogmen, chefe da polícia de Highland Park, cidade em Illinois, EUA, disse que identificou Robert E. Crimo III, de 22 anos, como uma “pessoa de interesse” nas investigações sobre o tiroteio em massa no desfile de 4 de julho no município.

Acredita-se que ele esteja dirigindo um Honda Fit prata 2010 com placa de Illinois e numeração DM80653.

Um total de 31 pessoas foram transportadas para dois hospitais, informou porta-voz do Sistema de Saúde da Universidade NorthShore, Jim Anthony. A grande maioria tinha ferimentos de bala, enquanto outras se machucaram durante a fuga, acrescentou.

De acordo com Jennifer Banek, legista do condado de Lake, cinco vítimas fatais morreram no local e eram adultas. A sexta vítima faleceu no hospital, mas Banek não tinha informações sobre a idade.

“Houve um que foi transportado para um hospital local que também morreu no hospital. Não tenho nenhuma informação adicional sobre essa vítima”, disse ela.

O ataque na cidade de Highland Park, cerca de 40 quilômetros ao norte de Chicago, começou pouco depois das 10 da manhã, no horário local, enquanto os moradores assistiam a um desfile de 4 de julho ao longo da Avenida Central.

Fonte/ CNN BRASIL