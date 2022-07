Atacante acreana acerta com Botafogo até o fim de 22

- Publicidade -

A atacante acreana Valéria Paula, 29, é o novo reforço do Botafogo para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série A2. A atleta vinha realizando treinamentos há uma semana no Glorioso e na tarde desta sexta, dia 22, acertou um contrato até o fim da temporada 2022.

“Voltar a vestir a camisa de um grande clube brasileiro é importante para qualquer atleta. Estou bastante motivada e a meta é ajudar o Botafogo a conquistar títulos”, disse a acreana.

Indicada pelo técnico

Valéria Paula foi indicada pelo técnico Gláucio Carvalho, comandante do Botafogo. A acreana estava atuando no Länk Vilaverdense, de Portugal, e chega ao Rio de Janeiro com a missão de marcar gols.

Estreia no sábado

O Botafogo enfrenta o Vasco neste sábado, dia 23, às 13 horas (hora Acre), no estádio Giulite Coutinho (América), pela última rodada da fase de classificação do Brasileiro e Valéria Paula pode fazer a estreia.

Fonte: PHd Esporte clube