ASSISTA: vídeo mostra motoqueiro sobrevivendo após acidente impressionante

Imagens de um acidente impressionante viralizaram no WhatsApp e, ao apurar o caso, o FOLHA DO SUL ON LINE descobriu que o fato aconteceu ontem em Juína, cidade de Mato Grosso a 240 km de Vilhena.

Câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades de onde um carro se chocou contra uma motocicleta captam detalhes da batida, que aconteceu em um cruzamento.

Apesar da violência do impacto, o condutor da moto se levanta e conversa com o motorista do carro, após “voar” por alguns metros.

Assista o vídeo: