Assermurb e Galvez são campeões do Aberto

- Publicidade -

Assermurb, no feminino, e Galvez, no masculino, conquistaram no último sábado, dia 23, no ginásio Álvaro Dantas, o título do Campeonato Aberto de Handebol, primeira competição da temporada de 2022.

A Assermurb derrotou o N. H. C, de Xapuri, por 36 a 19 e o Galvez bateu o Handfamília por 28 a 27.

“Conseguimos fechar o Aberto da melhor maneira possível. Agora é seguir com o nosso trabalho”, disse o presidente da Federação Acreana de Handebol (FACH), Cláudio Santana.

Próxima competição

O próximo torneio de 2022 será o Handebol da Meia Noite, programado para os dias 10 e 11 de setembro.

Fonte/ Portal phdesporteclube.com