Assaltante tenta roubar moto no trânsito e acaba baleado por PM à paisana

Um homem identificado como Edmar Coelho Silva, de 37 anos, tentou roubar uma moto em um semáforo na noite dessa terça-feira (12) em Boa Vista, mas acabou baleado por um policial militar, de 30 anos. O vídeo de uma câmera de segurança registrou a ação

As imagens mostram quando assaltante se aproxima da moto parada no semáforo, aponta a arma e obriga um jovem, de 23 anos, e uma estudante, de 17, a descerem. Quando as vítimas saem, o policial militar que estava no carro logo atrás desde com arma em punho e começa o tiroteio.

O vídeo registrou o suspeito atirando contra o policial, que revida. Houve correria na avenida. O assaltante, segundo a PM, foi ferido nas costas e braço.

A tentativa de assalto ocorreu por volta das 21h07 no semáforo do cruzamento da rua Laura Pinheiro Maia com avenida S-24, no bairro Santa Luzia, zona Oeste.