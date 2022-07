As alterações de cenário das eleição deixaram muita gente surpresa

- Publicidade -

Dinâmica

A dinâmica da política ainda pega muita gente de surpresa. Em poucos dias mudou todo o cenário para a formação da chapa encabeçada por Gladson Cameli.

Complicou

Complicou a situação do deputado federal Alan Rick que havia sido ungido pré-candidato ao Senado com apoio do governador Cameli.

Sucumbiu

O governador sucumbiu ao encanto dos Bittar que indicaram a vice e ainda firmaram uma aliança com Mailza Gomes também candidata ao Senado.

Forte

Alan Rick mesmo diante dos reveses, tem saído bem nas pesquisas por ser fiel ao projeto Cameli.

Esperar

Resta saber quais os próximos passos neste jogo truncado. Até aqui Alan tem agido com extrema cautela.

PP

Nesta quinta-feira (14) terá encontro no PP e lá o governador e Mailza Gomes deverão ‘fumar o cachimbo da paz’ em frente aos correligionários.

Favoritos

Entre os deputados estaduais que melhor estão se articulando para a reeleição estão os deputados Manoel Moraes (PP), Nicolau Júnior (PP), Luiz Gonzaga (PSDB), Pedro Longo (PDT), Wagner Felipe (PL) e Antônia Sales (MDB).

Ulysses Araújo

Não subestimem o coronel Ulysses Araújo na busca por uma vaga na Câmara Federal. O rapaz está trabalhando direitinho. Carismático e inteligente, ele poderá ser uma grata surpresa.

Israel Milani

Outro jovem que poderá ser deputado federal é Israel Milani. O rapaz tem uma imensa aceitação popular.

Jenilson Leite

Jenilson Leite, pré-candidato ao governo pelo PSB, é econômico ao falar sobre as intenções de Jorge Viana em ser candidato ao governo: “É um direito dele”, limita-se a dizer.

Sem polêmicas

Jenilson não é dado a polêmicas, mas estaria no seu legítimo direito se reclamasse da postura nada amiga do PT.

Humilde

Sozinho e com humildade, Jenilson construiu uma pré-candidatura sólida e respeitada. Estranho esse ‘fogo amigo’ que recebe daqueles que deveriam ser seus aliados.

Fonte/ Coluna da Gina