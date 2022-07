Arsenal anuncia oficialmente a contratação de Gabriel Jesus, que deixa o Manchester City

- Publicidade -

Gabriel Jesus é, oficialmente, o novo reforço do Arsenal. Nesta segunda-feira, o clube londrino anunciou a contratação do atacante de 25 anos, que deixa o Manchester City após renovar o contrato e se despede após seis temporadas. Segundo o portal The Athletic, o valor da negociação é de £ 45 milhões (aproximadamente R$ 290 milhões) e o contrato será de cinco temporadas. Ele assumirá a camisa 9.

Agora, o brasileiro se junta a Fábio Vieira, Matt Turner e Marquinhos (ex-São Paulo) como novo reforço dos Gunners. Ele trabalhará novamente com o técnico Mikel Arteta, que era auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City, e com o também brasileiro Edu Gaspar, que é coordenador técnico do Arsenal.

Estamos muito satisfeitos por termos garantido a transferência do Gabriel. Todo mundo que conhece bem o futebol, conhece as qualidades de Gabriel Jesus. O Gabriel é um jogador que admiramos há muito tempo. Ele tem 25 anos e é um brasileiro consagrado, que tem demonstrado consistentemente ser de altíssimo nível. Estamos ansiosos para vê-lo com os novos companheiros de equipe antes da nova temporada — declarou Edu Gaspar.

Gabriel Jesus será o terceiro brasileiro do clube inglês e dividirá vestiário com Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli. O atacante deve ter o maior salário do clube, de 10 milhões de libras (R$ 64 milhões) livres de impostos por temporada.

Devido a transferência, quem também deve lucrar é o Palmeiras, que tem direito a 5% do valor da transferência e mais 2% do mecanismo de solidariedade. A tendência é que o clube brasileiro fature cerca de R$ 20,2 milhões na transação.

— Estou muito animado. O clube fez um trabalho tremendo para recrutar um jogador desta estatura. Conheço Gabriel pessoalmente muito bem, e todos o conhecemos bem na Premier League. Esta é uma posição que está no nosso radar há muito tempo e conseguimos um jogador que todos queríamos, então estou muito feliz — afirmou o técnico Mikel Arteta.

Gabriel Jesus chegou no Manchester City em 2016 e atuou em 236 partidas, marcando 95 gols e dando 46 assistências. Nesta passagem, o brasileiro conquistou quatro Premier League, quatro EFL Cup e uma FA Cup.

Outro time que teria apresentado interesse em Jesus foi o Chelsea, que, de acordo com a imprensa britânica, aguarda a conclusão da compra do clube pelo grupo comandado por Todd Boehly para iniciar seus movimentos no mercado. O nome do atacante também chegou a ser especulado no Tottenham.

Nas últimas semanas, Gabriel Jesus teve ainda seu nome vinculado ao Real Madrid. De acordo com a imprensa espanhola, ele foi oferecido ao clube merengue e bem avaliado pelo técnico Carlo Ancelotti. Porém, o negócio não avançou devido a sua preferência de continuar no futebol inglês.

