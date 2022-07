Arrascaeta vira baixa no Flamengo para o duelo com Corinthians

- Publicidade -

O Flamengo volta a campo no domingo, 10, às 16h, para medir forças com o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Dorival Júnior não poderá contar com Arrascaeta, por conta de uma lombalgia.

O uruguaio é um dos principais destaques da equipe rubro-negra na temporada. No entanto, a equipe carioca terá pela frente um duelo importante contra o Atlético-MG, pelo jogo de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil, no Maracanã, às 21h30.



Por ter sido derrotado por 2 a 1 no jogo de ida, o Rubro-negro precisa vencer por dois gols para avançar na competição. Caso triunfe por um gol de diferença, a decisão de quem ficará com a vaga será definida nas penalidades máximas.

Willian Arão também será desfalque. O volante acertou a saída do Flamengo em direção ao Fenerbahçe, time turco comandado por Jorge Jesus. Matheuzinho, com uma amigdalite, também não viaja com a delegação rubro-negra.

Fonte/ Portal Yahoo.com