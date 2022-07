Arrascaeta comemora em dose dupla após brilhar no Maracanã: com mãe, affair e churrasco em casa

- Publicidade -

Arrascaeta teve muitos motivos para brilhar no Maracanã. Ao fazer dois gols contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, ele não deixou apenas a torcida do Flamengo enlouquecida. O uruguaio ainda fez bonito e ao vivo para sua mãe, que estava no estádio, e também para a modelo Ana Cecilia Maia, com quem retomou o romance, iniciado no carnaval. A moça, inclusive, já conhece a sogra e estava com ela torcendo pelo atacante, com direito a camisa do time.

O flagra acabou acontecendo através dos vídeos postados por Dudu Oliveira. Ator e amigo de Arrascaeta, ele cometeu a indiscrição ao mostrar a mãe e a namorada do craque, aos pulos e gritos durante a partida e os gols de Arrasca.

Após o jogo, nada de de festão com o time.Arrascaeta convidou alguns poucos amigos, além da mãe e de Ana Cecilia, para um “churrasquinho” em casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Mais uma vez, o amigo Dudu mostrou os bastidores da resenha, que foi até as quatro da manhã. Segundo o ator, o churrasco contou com 63 quilos de picanha uruguaia, numa brincadeira com o peso do próprio jogador. Se não for lorota do rapaz, Arrascaeta desembolsou quase R$ 10 mil pela iguaria. Quem pode, pode!

Fonte/ Portal Yahoo.com