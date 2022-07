Arraial do Sesc tem Festival de Quadrilhas e show de Frank Aguiar em Rio Branco

- Publicidade -

Em sua 31ª edição, o Festival de Quadrilhas do Serviço Social do Comércio do Acre (Sesc), em Rio Branco, começa nesta sexta-feira (1º) a partir das 18h, na sede do Sesc, na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque. Este ano, além do concurso de quadrilhas, o Arraial do Sesc vai ter também o show do cantor Frank Aguiar.

A abertura será com o show de Forró Pegada Prime. No sábado (2), a apresentação musical vai ser comandada por Sandra Melo e Banda e no domingo (3) o cantor Frank Aguiar encerra a festa.

O valor da entrada é um quilo de alimento não perecível. Sete quadrilhas concorrem as premiações. O Arraial do Sesc completa 36 anos de realização em 2022.

Além das apresentações das quadrilhas juninas e danças folclóricas, os participantes contarão ainda com parque infantil, cantinho da cultura, bingos, brincadeiras tradicionais e muita música.

O Sesc vai disponibilizar ainda tendas com vacinação, testes rápidos e aferição de pressão.

Programação completa:

Sexta (1)

• Apresentação da quadrilha junina infantil da escolinha do Sesc (Turma 5º A e 5º B)

• Apresentação da quadrilha Sassaricano na Roça

• Apresentação da quadrilha Assanhados na Roça

• Performance em tecido acrobático – grupo Acrobartes

• Banda Prime

Sábado (2)

• Apresentação da quadrilha junina infantil da escolinha do Sesc (Turma 4º B/C e 5º C)

• Apresentação da quadrilha C.L. na Roça

• Apresentação da quadrilha Explode Coração

• Apresentação da quadrilha Malucos na Roça

• Show Sandra Melo

Domingo (3)

• Apresentação da quadrilha junina Pega-Pega

• Apresentação da quadrilha Matutos na Roça

• Solenidade de Entrega de Troféus Quadrilhas Junina

• Show de encerramento Frank Aguiar e banda

Fonte: G1AC