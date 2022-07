Árbitro de Corinthians x Botafogo tira selfie com torcedores e divide opiniões na web

- Publicidade -

Uma cena peculiar chamou a atenção dos torcedores que acompanhavam a partida entre Corinthians e Botafogo , pelo Brasileirão. Jean Pierre Gonçalves Lima, árbitro da partida, tirou fotos com torcedores do time paulista na Neo Química Arena, enquanto aguardava a chegada das equipes no túnel para entrar em campo. A ação, transmitida pelo canal “Premiere”, repercutiu na web.

O jogo, que terminou 1 a 0 para o Corinthians, não teve nenhuma polêmica dentro de campo. Contudo, a ação antes da partida de Jean Pierre foi muito comentada nas redes sociais.

Fonte: Lance!