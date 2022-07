Araketu, Margareth Menezes, Cobras Dance e Álamo Kário levantam multidão no 2º dia de folia em Brasiléia

- Publicidade -

O segundo dia de folia do carnaval fora de época, o Carnavale realizado pela prefeitura de Brasiléia, levou uma multidão de quase 20 mil pessoas para a praça Ugo Poli, na cidade de Brasiléia.

As expectativas, apesar do imprevisto que resultou no cancelamento da banda Babado Novo, foi superado e as atrações para o sábado; Araketo, Margareth Menezes como shows nacionais e acompanhadas das locais como, Dj’s, Cobras Dance e Álamo Kairo, não deixou que os foliões ficassem parados.

A simpatia do cantor e compositor Dan Miranda que agora está à frente da Banda Araketu, mostrou seu talento e lembrando dos grandes hits, além dos novos, fazendo todos pular e dançar. Margareth Menezes relembrou seus antigos sucessos em seguida e o fechamento foi com o cantor Álamo Kario.

“Recebemos visitas de foliões de vários lugares do Estado, além da Bolívia e Peru. Tem gente de Rondônia e o comercio de forma geral, foi aquecido neste final de semana. O Carnavale provou que é um dos maiores eventos do Acre e o povo estava com saudades. O encerramento neste domingo, dia 3, quando Brasiléia completa 112 anos, começará na tarde com o bloco Rolinhas do Coronel e vocês estão convidados”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

Em tempo, o bloco Rolinhas do Coronel é um dos mais antigos do Acre, com mais de 20 anos de fundação. Sua participação se dá sempre no carnaval de fevereiro e estava sem ir para a rua, desde 2020, devido a pandemia.

Neste ano, excepcionalmente, participará do carnaval fora de época terá os homens vestidos de mulher e vice-versa, além dos que aproveitam para mostrar suas fantasias na data especial.

Neste domingo, dia 3, quando Brasiléia completa seus 112 anos de emancipação política, as atrações ficam para bandas convidadas e locais, onde se espera um público um pouco menor, mas que leva muita alegria para quem participa.

Fonte/ O Alto Acre