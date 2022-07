Apresentadora do ‘Casos de Família’ dispensa roupas e aposta em fio-dental: “Gostou?”

- Publicidade -

Musa demais! Christina Rocha, apresentadora do ‘Casos de Família’, deixou os fãs sem reação na tarde desta quinta-feira (14). O motivo? A musa exibiu toda a sua boa forma com um biquíni mais do que chamativo.

“Aquele “tbt” para dizer que estou com saudade do verão! Quem aí adora um solzinho?!”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Christina Rocha apostou em um biquíni PP fio-dental, mostrou seu shape trincado e toda a sua boa forma.

“Ô mulher maravilhosa desse mundo, eu não aguento”, apontou um fã no campo de comentários. “Musa de tudo!”, disse mais uma. “Quero chegar nessa idade e com esse corpão”, disse uma terceira.

Christina Rocha revela se o ‘Casos de Família’ é armação

Durante entrevista cedida ao site ‘Notícias da TV’, Christina Rocha resolveu comentar sobre algo que muitas pessoas já tiveram dúvida: afinal, o ‘Casos de Família’ é armação ou não?

“O que teve de gente que já chegou para mim fora da TV, até amigos, e falou: ‘Nossa, que loucura, aquilo acontece mesmo?’. Eu acho uma hipocrisia. Por que não aconteceria? Eu respondo: ‘Qual é a família que não tem problema?’. O que tem no programa tem no dia a dia de todo mundo. Sem exceção. Só que em dimensões diferentes”, disse Christina Rocha.

“O pessoal gosta da treta, mas eu não tenho mais paciência (risos). Eu sou da paz. Às vezes eu tenho que mostrar um outro lado no programa. Só que eu tenho horror a briga. Eu faço tudo para ficar quieta. Claro que, se mexer comigo, eu me defendo”, finalizou.