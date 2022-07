Apresentador José Luiz Datena é internado com Covid-19 em hospital de São Paulo

- Publicidade -

O apresentador José Luiz Datena, 65, utilizou as redes sociais para informar que foi internado no sábado, 9, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e recebeu neste domingo o diagnóstico de Covid-19.

“Internado ontem, diagnosticado hoje com Covid-19 no [hospital] Sírio Libanês. Melhor hospital do Brasil, melhores médicos; entre eles meus irmãos Kalil e Davi. Pena que o povo brasileiro não tem acesso a esse tipo de saúde”, escreveu Datena no Instagram.

Em uma sequência de três stories, ele aproveitou o momento e fez um alerta para todos os seus seguidores: “Quero aqui dar meu depoimento pessoal: Mesmo com quatro doses de vacina e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso! Use máscara e tome vacina!!!”, escreveu o apresentador que, em um post seguinte, agradeceu a todos os enfermeiros e enfermeiras que estão cuidando dele.