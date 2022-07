Aposentado de 77 anos conquista aprovação na OAB: “Nunca é tarde”

- Publicidade -

Aos 77 anos, José Benedito Alves Ferreira é o mais novo advogado aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Após décadas trabalhando como varejista em Ponta Grossa (PR), o aposentado decidiu se dedicar ao sonho de trabalhar com direito.

Em entrevista ao G1, o aposentado contou que foram mais de cinco anos de estudo para conquistar a aprovação. Em todo esse tempo, José só faltou duas vezes ao cursinho, porque a esposa estava doente. Por ele, “não teria faltado nenhum dia”.

José teve vida árdua. Ele trabalhava desde os 9 para ajudar nas contas de casa. “Esse sonho remonta a velhos tempos. Meu pai faleceu eu tinha seis meses. Minha mãe com seis filhos, sem condições… Nós passamos por muita dificuldade. Precisei trabalhar cedo”, lembra.

Ele relata que, quando via os advogados da empresa em que trabalhava, pensava que poderia ser ele. Então, em 2016, decidiu concretizar as vontades e começou a estudar direito. Formado em 2020, não passou para a segunda fase da OAB na primeira tentativa.

Em 2022, foi aprovado em todos os ciclos do Exame da OAB. “Eu me dediquei, assisti às aulas, evitava faltar, fazia revisão. Então, como ocorreu comigo, é ter foco e determinação.”

Aos sonhadores, José deixa uma mensagem: “Nunca é tarde. A pessoa tem que começar e ser perseverante.”