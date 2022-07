Após violência contra Juma, José Lucas se arrepende: “Chamando desgraça”

- Publicidade -

Odiado pelo público, José Lucas (Irandhir Santos) tentou obrigar Juma (Alanis Guillen) a beijá-lo e fugir com ele em “Pantanal”, mas a jovem foi salva pelo Velho do Rio (Osmar Prado). Após ser expulso da tapera, o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) finalmente entendeu a gravidade do que fez e lamentou sozinho enquanto cavalgava de volta para a fazenda.

“O Velho está certo. Eu estou chamando desgraça pra minha vida, e não é de hoje”, diz o peão, que se recusará a dizer o que aconteceu para os colegas.

“Estou vendo que você está aborrecido, o que aconteceu?”, diz Tibério (Guito), preocupado. “Mais do que isso. Estou pensando em picar a minha mula daqui”, diz José Lucas. “Eu, se fosse você, já tinha ido faz tempo”, responde Trindade (Gabriel Sater).

Ataque contra Juma

José Lucas (Irandhir Santos) já deixou claro que está obcecado por Juma (Alanis Guillen) em “Pantanal”. Nem o fato da jovem ser namorada de seu irmão fará com que ele desista do plano de seduzí-la.

Em uma cena tensa dos próximos capítulos, entretanto, José Lucas passará dos limites ao não conseguir beijar Juma. Ele tentará levar Juma à força, mas a jovem será salva pela mãe, Maria Marruá, que ronda a tapera no corpo de uma onça.

EM seguida, a entidade Velho do Rio também protegerá Juma, convencendo José Lucas a ir embora da tapera. O velho torce pelo relacionamento de Jove e Juma, e afirmou que os dois estão “escritos nas estrelas” do Pantanal.

Polêmica de Juma

A reação de Juma (Alanis Guillen) após uma conversa com Jove (Jesuíta Barbosa) repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões em “Pantanal”. Na ocasião, os dois estavam na tapera e a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) se revoltou com o namorado ao vê-lo repetir, mais uma vez, que a vida precisa mudar e ela deve deixar o local para viver na fazenda do pai dele.

“Nossa vida vai mudar, Juma. Essa tapera aqui vai virar uma lembrança, uma memória nossa. Vou lembrar daqui como o lugar que conheci a pessoa que mais amo”, disse o filho de Zé Leôncio (Marcos Palmeira). No mesmo momento, Juma pegou sua espingarda e surpreendeu ao expulsar Joventino de lá na base do tiro.

“Eu não vou para lugar nenhum”, afirmou ela, engatilhando a arma. “Vá se embora, Joventino. Vá se embora e não volta nunca mais”, continuou. “Juma, para com isso”, implorou Jove, com lágrimas nos olhos. “Não quero mais saber dessa história de casamento, não quero mais saber de ocê. Avisa o teu pai para me dar o dinheiro dos meus bois, tá ouvindo? Eu não tenho dono. Agora vai!”, completou Juma.

Fonte/ Portal Yahoo.com