Após ser demitido, operário destrói casa de luxo que havia construído

Um operário da construção civil não gostou de ter sido demitido, e resolveu se vingar. O homem pegou uma escavadeira e destruiu várias casas de luxo à beira de um lago que ele havia erguido. O episódio ocorreu na região de Muskoka Lakes, em Ontário, no Canadá.

O incidente ocorreu no dia 21 de julho, de acordo com informações do jornal ‘Toronto Sun’. O operário de 59 anos foi detido, e indiciado por dano a propriedades particulares. A Justiça não permite que ele seja identificado.

Fonte IstoÉ