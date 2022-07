Após repasse de R$ 7,9 milhões para única empresa de ônibus ser autorizado na Câmara, MP ingressa ação para suspender valor

- Publicidade -

Após a Câmara de Vereadores de Rio Branco aprovar, na noite da última quinta-feira (30), o projeto de lei complementar sobre o aporte financeiro no valor de R$ 7.940.156,50 para a empresa Ricco, a única que opera no transporte público da capital, o Ministério Público do Acre (MP-AC) ingressou uma ação para suspender o repasse.