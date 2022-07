Após redução de ICMS, postos de combustiveis baixam o preço de gasolina

- Publicidade -

Na semana passada, o governador do Acre decidiu reduzir o ICMS em 17%, isso fez com que o preço do combustível tivesse redução tanto para a gasolina quanto para etanol e também o diesel.

O preço de combustível no Acre, é considerado um dos mais caros do País, mas com a redução do Imposto de Circulação de Mercadorias e serviço (ICMS), a gasolina foi a que obteve a melhor redução. O preço ficou abaixo dos R$ 7,00 na maioria dos muníciíos do Acre.

O preço dos combustíveis, tiveram um aumento exorbitante desde o início do ano, foram mais de 5 aumentos contínuos em menos de seis meses.

Os governadores tiveram ao longo das negociações resistência à proposta, visto que o ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados. Já os parlamentares de oposição consideraram a medida eleitoreira, que pode prejudicar os governos locais sem surtir o efeito desejado, que é baixar os valores na bomba.

O Acre, foi o último estado do Brasil a reduzir o ICMS que outrora estava em 25 % e reduziu no final da semana passada para 17 %.