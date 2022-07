Após possível surto psicológico, advogada entra em mata e desaparece

- Publicidade -

Uma advogada de 29 anos está desaparecida desde a tarde do último sábado em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, após sair para caminhar. Alessandra Dellatorre foi vista pela última vez no bairro Cristo Rei. Câmeras de segurança filmaram a mulher pouco antes das 15h enquanto ela descia uma ladeira. Amigos e parentes fazem uma mobilização em redes sociais em busca de informações sobre ela.

De acordo com o delegado André Serrão, da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Leopoldo, as buscas por Alessandra se concentram, na manhã desta segunda-feira, na esquina das avenidas Theodimiro e Almirante Tamandaré, onde foram registradas as últimas imagens da advogada.

— Ela saiu para caminhar sozinha e parece ter tido algum surto psicológico que a fez entrar na mata — disse o policial.

Erica Dellatorre, madrinha de Alessandra, disse que os parentes, neste momento, preferem não fazer contato com a imprensa:

— A família optou por concentrar todas as informações junto às autoridades que estão trabalhando nas buscas.

Participam das buscas pela advogada equipes da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e do Exército. O local onde, de acordo com as informações recolhidas pelas autoridades, Alessandra pode estar é de mata fechada. Quem tiver informações sobre o paradeiro dela pode entrar em contato com o telefone 0800-642-0121.