Após nascer com quatro braços e pernas, bebê é comparado a divindade hindu

- Publicidade -

Um bebê, nascido no último dia 1 de julho, em uma pequena cidade no estado indiano de Uttar Pradesh, foi comparado a uma reencarnação da deusa hindu Lakshmi por nascer com quatro braços e quatro pernas. As informações são do jornal britânico Independent.

A criança, aclamada como um “milagre da natureza” e comparada a uma reencarnação de Deus, aparece em fotos e vídeos com o que parece ser um par extra de braços e pernas presos ao estômago. A condição é um provável caso de polimelia, uma condição de nascença que resulta em um número maior de membros do que o normal.

O bebê nasceu no Shahabad Community Health Center, no estado de Uttar Pradesh, a região mais populosa da Índia, pesando 2,948 kg.

A mãe Kareena, que não teve o sobrenome divulgado, foi internada no hospital após sentir dores de parto no sábado (1/7), e deu à luz logo em seguida. Mãe e filho estão saudáveis e passam bem.

Relatos da mídia local dizem que as pessoas se reuniram para ver a criança depois que as notícias do nascimento se espalharam pela área, com o bebê sendo saudado como um “milagre da natureza”.

Outros sugeriram que a criança poderia ser uma reencarnação de Lakshmi, a deusa hindu de múltiplos membros da riqueza, fortuna, poder, beleza, fertilidade e prosperidade.