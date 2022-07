Após morte de enfermeira, Piracema Park suspende atividades até apuração das autoridades

- Publicidade -

Neste domingo, 3, o Piracema Park Club emitiu uma nota de pesar lamentando a morte da enfermeira Yasmili de Paiva Araújo, de 23 anos, que caiu da escadaria de uma tirolesa no local, no sábado, 2.

Segundo consta no comunicado, o corpo de bombeiros presente no momento do acidente, realizou imediato atendimento e transportou a vítima, mas não conseguiu evitar o “infortúnio”.

“O Piracema Park Club franqueou todo apoio, suporte e atenção a família da jovem, e após o acidente, encerrou as atividades da atração”, informa.

A tirolesa só voltará a operar após os serviços de apurações das autoridades quanto as causas da morte.

Em respeito à família e amigos de Yasmili de Paiva Araújo, Piracema Park Club lança a presente nota de pesar e esclarecimento, reiterando seu compromisso prioritário com a segurança e a integridade de seus visitantes”, conclui.

NOTA DE ESCLARECIMENTO:

