Após minuciosas análises, PGR pede arquivamento de ações contra o Presidente Bolsonaro

Após várias análises das acusações feitas a Bolsonaro, que de acordo com os responsáveis pelo estudo dos processos movidos contra o presidente, são uma tentativa de desidratar a imagem do canditado a reeleição Presidencial, a Procuradoria Geral da República (PGR), pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) arquive as ações contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), por considerar sem fundamento e sem provas ilícitas contra o Presidente.

Essa semana, uma nova pesquisa eleitoral foi divulgada na segunda-feira (25), e aponta que Bolsonaro e Lula seguem na liderança da corrida eleitoral.

Fonte/ CNN BRASIL