Após escolha de Alan como vice de Gladson, Bittar pode disputar governo do Acre

Ainda sem ‘digerir’ a escolha do deputado federal Alan Rick (União Brasil) para compor a chapa majoritária como vice de Gladson Cameli (PP), colocando para ‘escanteio’ Márcia Bittar (PL), o senador Márcio Bittar pode anunciar seu nome para concorrer ao cargo de governador do Acre, nas eleições deste ano.

Segundo informações dos bastidores da política, Bittar fez questão de ouvir seus aliados para saber a melhor decisão a ser tomada. Pessoas próximas ao senador afirmaram que ele tentou uma nova conversa com o governador, ainda na manhã de segunda-feira, 25.

Sobre o encontro, nada ainda foi relatado. Agora, é esperar se o senador lançará mesmo sua candidatura. Se Bittar tomar essa decisão, poderá inviabilizar a candidatura de Alan Rick (que faz parte do mesmo partido do senador), ao Executivo estadual com vice de Gladson.

A reportagem do site A Gazeta do Acre tentou contato com o senador Márcio Bittar, para saber qual decisão ela irá tomar, mas, até a última atualização desta matéria, não obteve êxito.

Fonte/ A Gazeta do Acre