Após dois anos fechado, Restaurante Popular abrirá as portas nessa segunda-feira

A Prefeitura de Rio Branco, anunciou nesta quinta-feira,14, que o Restaurante Popular reabrirá suas portas no próximo dia 18, segunda-feira. O local estava fechado há dois anos por conta da pandemia, e fica localizado na Estrada da Sobral.

O público alvo será pessoas em vulnerabilidade social, que estão devidamente cadastradas no sistema do CadÚnico. Será cobrado o valor de 2 reais por pessoa, sendo que todas tem que está no sistema de Cadastramento Único, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

A vice prefeita e secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Marfisa Galvão, afirmou que o ambiente será climatizado, e que toda a equipe da prefeitura trabalhará todo o final de semana para entregar a obra, pra inauguração na segunda.

Para quem não é cadastrado e se enquadra no perfil, basta procurar o CRAS mais próximo da sua casa ou a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, para realizar sua inscrição no programa. Em torno de 55 mil famílias serão beneficiadas com essas refeições.

A chefe da Divisão de Segurança Alimentar e Nutricional, Sergiane Costa, reafirmou que em primeiro lugar querem atender primeiro essas pessoas do Cadastramento Único, oferecendo 500 refeições por dia, com intuito de chegar a mil refeições diárias.

Com Informações A Gazeta.Net