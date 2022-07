Após DNIT anunciar paralisação das obras nas BRs, Gonzaga entra em ação para garantir recuperação

- Publicidade -

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) não perdeu tempo e já entrou em ação após receber a informação de que o DNIT comunicou a paralisação das obras de recuperação da BRs 364 e 317 a partir do dia 25 de junho.

Assim que recebeu a notícia, o parlamentar entrou em contato com representante do DNIT e membros da bancada federal para garantir que as obras de recuperação das rodovias continuem no Acre.

Em discurso na tribuna da Aleac nesta terça-feira (12), Gonzaga disse que a paralisação das obras prejudicará as populações do Juruá e Alto Acre.

“As rodovias 364 e 317 são importantes para as regiões do Juruá e Alto Acre e temos brigado por elas. Inclusive entrado em contato com nossos parlamentares federais que nos garantiram que esses recursos virão. A intenção é que a bancada federal garanta recursos para que as obras continuem também nos meses de agosto e setembro”, disse o deputado.

Gonzaga alerta que a paralisação dos serviços de recuperação neste momento pode acarretar o fechamento da BR-364 no perigoso chuvoso.

”As recuperações das rodovias são importantes para manter o tráfego durante o ano todo. Se o serviço parar principalmente na BR-364 que tem mais buracos a estrada poderá fechar no inverno ocasionando um caos para o Juruá. O alimento e o combustível que vão para o Juruá vão através dessa rodovia. Vamos lutar para que isso não ocorra”, disse.

Fonte/ Portal A Folha do Acre