Após descobrir traição, Tenório “falha” na hora H com Zuleica

- Publicidade -

Em viagem para São Paulo, Tenório (Murilo Benício) não conseguirá ter uma ereção durante a transa com Zuleica (Aline Borges) em “Pantanal”. O fazendeiro ficará revoltado, e dirá que nunca passou por isso na vida.

“Me preocupa te ver desse jeito, porque essas coisas acontecem com qualquer um, não precisa se preocupar”, dirá Zuleica. “Comigo nunca aconteceu, eu nunca fui homem de negar fogo”, rebate Tenório, preocupado.

Zuleica sugere que o amante está com a cabeça cheia, e Tenório não tem coragem de contar que descobriu que Maria Bruaca (Isabel Teixeira) o está traindo com Alcides (Juliano Cazarré).

Convite para Zuleica

Tenório (Murilo Benício) vai tirar Maria Bruaca (Isabel Teixeira) do sério em “Pantanal” ao sugerir que sua amante vá morar na fazenda. O fazendeiro convidará Zuleica (Aline Borges) e os filhos para morar no Pantanal, como forma de retaliação após descobrir que Bruaca está tendo um caso com Alcides (Juliano Cazarré).

Atenta, a dona de casa perceberá que Tenório escondeu a arma de Alcides na sala da fazenda. “Nunca pensei que fosse capaz de botar a mão em uma coisa dessas”, dirá ela, incomodada. Zefa (Paula Barbosa) aparecerá na sala bem na hora, e ficará com medo do que pode acontecer com a patroa.

“Deus me perdoe por isso, mas se o Tenório tiver a coragem de me aparecer aqui com a outra… ele vai ficar viúvo do lado de lá”, dirá Bruaca.

Proposta de Tenório

Tenório (Murilo Benício) fará uma proposta que vai horrorizar Maria Bruaca (Isabel Teixeira) em “Pantanal”. Revoltado ao saber dos casos da esposa com Levi (Leandro Lima) e Alcides (Juliano Cazarré), o fazendeiro vai convidar Zuleica (Aline Borges) e os demais filhos para morarem no Pantanal.

Com a perspectiva de ter que morar com a amante do marido, Bruaca vai se revoltar e tentará impedir o convite. Tenório, entretanto, vai deixar claro que é ele que manda na fazenda, e dirá para Bruaca sair do local e morar sozinha caso se incomode com a presença de Zuleica.

Com medo, Bruaca vai desabafar com Alcides, afirmando que acha que o marido finalmente descobriu o affair. Para a sorte da personagem, Zuleica vai negar a proposta de Tenório, dizendo que sua ida ao Pantanal não será boa para ninguém.

Fonte/ Portal Yahoo.com