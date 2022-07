Após denuncia anônima, homem é preso por tráfico de drogas

- Publicidade -

Um homem foi preso por Policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar, neste sábado (23), no Conjunto Esperança, rua 25 de Dezembro, em um lugar conhecido como “Beco do Sid”, em Rio Branco. O flagrante ocorreu após uma denuncia anônima.

A PM informou que após a denuncia, as guarnições foram até o local e viram o suspeito, identificado por Diego Ferreira Nascimento, 18 anos, comercializando drogas. Ao perceber a presença da polícia, ele ainda tentou fugir, mas foi capturado.

Ao fazer uma busca pessoal foi encontrado com ele, 20 trouxinhas de oxidado de cocaína, 01 pacote de merla, 4 barras de maconha e uma quantia de 20 reais, possivelmente o apurado até o momento das vendas dos entorpecentes.

Após o flagrante, todo material apreendido e o suspeito foram levados á Delegacia para que fossem tomadas as providências.