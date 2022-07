Após demissão do SBT, Leo Lins insinua ‘censura’ ao surgir amordaçado

- Publicidade -

Leo Lins insinuou que sofreu um cancelamento após ser demitido do SBT por fazer ‘piada‘ sobre o Teleton e uma criança com hidrocefalia, condição em que ocorre um acúmulo de líquido em cavidades do cérebro, o que provoca um significativo aumento da pressão intracraniana.

O comediante postou uma foto em que está amordaçado e algemado nos stories do Instagram na última segunda-feira (04/07), que já havia utilizado outras vezes para reclamar de “censura” ao seu trabalho. Além disso, Leo publicou um print de uma ameaça que sofreu nas redes sociais.

O piadista também destacou um vídeo antigo, onde aparece segurando uma agulha e explica que o objeto, assim como o humor, serve para “estourar bolhas e tornar as pessoas mais resistentes“. A comparação não agradou o público e Lins recebeu duras críticas.

Fonte: Correio Braziliense