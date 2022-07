Após conselhos de Filó, Muda finalmente vai transar com Tibério em “Pantanal”

- Publicidade -

Muda (Bella Campos) não está conseguindo superar seus traumas para finalmente ficar com Tibério (Guito) em “Pantanal”. Os dois se casaram na mesma cerimônia que Jove e Juma, mas ainda não transaram e começaram a se distanciar.

Filó (Dira Paes), preocupada com Muda, questiona o que está acontecendo ao ver a jovem chorando enquanto ajuda na cozinha. Muda confessa que não consegue transar com Tibério, mas não sabe o motivo. A jovem sofreu uma tentativa de estupro de Levi (Leandro Lima), e presenciou uma cena de violência entre Alcides e Jove em seu casamento.

“Acho que é alguma coisa dentro de mim. O problema sou eu, Filó”, lamenta Muda, que será consolada pela amiga. “É natural que o pobre do Tibério esteja se sentindo desprezado com toda essa situação, mas você não é um problema”, dirá Filó. “Eu não sei, eu sinto como se eu não merecesse um homem tão bom quanto ele. Às vezes eu sinto que merecia era estar junto do Levi”, desabafa Muda.

O peão ouvirá a conversa atrás da porta e ameaça deixar a fazenda, mas Muda tenta fazer o amado mudar de ideia. Após uma discussão, os dois vão transar.

Quem é Bella Campos

Estreante em novelas no papel de Muda de “Pantanal”, Bella Campos já foi modelo e brilhou em campanhas publicitárias antes de brilhar na TV. A mato-grossense, de 23 anos, também já fez diversos ensaios sensuais, de topless, lingerie e biquíni, exibindo toda a sua beleza.

Bella estrearia em “Malhação Transformação”, em 2020, mas a temporada acabou sendo cancelada por causa da pandemia. Ela nasceu em Cuiabá (MT), mas vive atualmente no Rio.

Muda é uma das personagens mais misteriosas da novela. Ela surge na trama em busca de vingança e vira uma espécie de irmã para Juma Marruá, que será vivida desta vez por Alanis Guillen. Na primeira versão, ela se envolvia com Tibério (Sérgio Reis).

Fonte/ Portal Yahoo.com