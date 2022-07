APÓS AGRESSÃO: PM flagra marido colocando fogo nas roupas da esposa em fogueira

- Publicidade -

Policiais militares do 5° Batalhão prenderam um homem de 32 anos que espancou a esposa de 40 anos e incendiou as roupas dela na madrugada deste sábado (30) em uma residência no bairro Teixeirão, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Uma equipe da PM informou em ocorrência que estava passando pela frente da residência na hora em que viu o homem jogando as roupas da esposa em uma fogueira.

Rapidamente, ele foi abordado e obrigado a apagar o fogo. Os policiais conseguiram encontrar a vítima e ela contou que havia se escondido na casa de um vizinho após ser espancada pelo marido.

A mulher informou ainda que momentos antes estava em um bar bebendo com o marido e ao chegar em casa foi agredida após discussão banal.

O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes da Polícia .