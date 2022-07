Após 16 Horas em Suíte de motel, homem tem que deixar motosserra penhorada pra não ser preso

- Publicidade -

Um caso inusitado aconteceu na noite de terça-feira, 12, no bairro Lagoa, em Porto Velho. Um homem de 57 anos, que não teve a identidade relevada, passou 16 horas em um motel e não tinha como pagar a conta.

A funcionária do local relatou que o homem chegou no motel por volta das 10h da manhã de domingo, 10, permanecendo o dia todo e a noite.

Após passar muito tempo, a recepcionista desconfiada, ligou no quarto do rapaz, e disse que ele teria que pagar uma parte da dívida, pois já havia passado muitas horas no local.

O homem entregou um cartão de crédito para sanar a conta, mas a funcionária constatou que ele estava sem saldo. Nesse momento a polícia militar foi acionada , e ao chegar no local, o cliente já estava negociando a dívida com os funcionários do motel. O homem deixou uma motosserra penhorada até conseguir o dinheiro e voltar pra pagar o que devia. O valor total de consumo não foi divulgado pelo estabelecimento.

Com Informações G1 Rondônia