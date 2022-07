Após 10 horas de julgamento Stg da PM Erison Nery deve ir a júri popular

- Publicidade -

A comarca de Epitaciolandia presidiu o julgamento do sargento da Policia Militar durante 10 horas de julgamento na terça-feira (26). Erisson Nery Farias é acusado de ter atirado em estudante durante uma confusão em bar no interior do AC.

Agora começa o prazo para o Ministério Público e também a defesa do acusado se posicionarem sobre a decisão da justiça, que deve decidir se Erisson Nery farias vai a júri popular.

A tentativa de homicídio ocorreu em novembro de 2021, após a vítima levar pelo menos quatro tiros. Depois de passar por uma cirurgia na região do abdômen e ficar nove dias internado no pronto-socorro de Rio Branco, o estudante Flavio Endres recebeu alta no dia 07 de dezembro do mesmo ano. Flávio também ficou com seqüelas em uma das mãos.

A Polícia Militar informou que está apurando disciplinarmente os fatos, e tomará as medidas disciplinares pertinentes, e que a apuração criminal caberá à Polícia Civil.