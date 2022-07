Apae RB firma parceria com o Executivo municipal para a implantação do Centro de Equoterapia da instituição de ensino especial

- Publicidade -

A direção da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em Rio Branco, recebeu na manhã desta sexta-feira, 15, a vice-prefeita de Rio Branco, e titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Marfisa Galvão, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Sarah Farhat.

Na ocasião, foi entregue pela SASDH, o Termo de Colaboração para a implantação do Centro de Equoterapia da Apae Rio Branco. As atividades serão realizadas no Rancho Ipanema, localizado na estrada de Porto Acre.

“Agradecemos a prefeitura de Rio Branco, por meio da SASDH e do CMDCA, pela parceria e apoio. Esse recurso financeiro ajudará nas atividades desenvolvidas na entidade em prol dos estudantes, dos que precisam fazer esse tipo de terapia, que utiliza o cavalo. Aliás, teremos que ter 40 alunos para iniciar os atendimentos. Então, convocamos os pais para que matriculem seus filhos na APAE.”, salientou Maria do Carmo, presidente da instituição de ensino especial.

A equoterapia é um método terapêutico físico, ocupacional e educacional que utiliza cavalos, que servem para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo, melhorando as funções neurológicas, sendo indicado para pessoas com deficiência física ou necessidades especiais, como síndrome de Down, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou autismo.

Fonte/ A Gazeta do Acre