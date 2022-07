Aos 30 anos, Neymar simula mais um pênalti. E reage como um garoto. Não sabe o mal que pode fazer para a seleção na Copa

- Publicidade -

O PSG entrou em campo na última segunda-feira (25), e venceu o Gamba Osaka, por 6 a 2, no Estádio Nacional de Suíta, no Japão, com direito a show de Neymar, autor de dois gols. Pelas redes sociais, o jogador postou uma foto da comemoração e dedicou a Antonella, o que gerou muita curiosidade dos internautas. Afinal, quem é Antonella?

Antonella é filha do casal de influencers Bianca Coimbra e Cris Guedes, amigos de Neymar. Os dois escolheram o jogador como padrinho da bebê que nasceu na semana passada. A chegada da criança foi comemorada pela mamãe nas redes sociais. “Sem dúvidas, um dos dias mais felizes de nossas vidas”, disse Bia em seu Instagram.

Neymar foi convidado para ser padrinho de Antonella em junho deste ano. O jogador posou para foto ao lado do casal segurando uma roupinha rosa e fotos do ultrassom. “Quase fim da viagem e queríamos deixar registrado o quanto a gente ama esse dindo, o quanto a gente reconhece cada detalhe, e o quanto a gente sabe que ele fez questão de planejar as férias passando dias com a gente, para apoiar a nossa ‘nova vida'”, publicou Bia.

Bia contou na postagem que o pai do bebê, Cris Guedes, é amigo do craque do PSG há mais de 20 anos. No convite de padrinho, a influencer revelou que Neymar é também um dos seus melhores amigos

O camisa 10 da seleção brasileira volta a campo pelo time francês no próximo domingo (31), dia da estreia oficial na temporada 2022/23 do Paris Saint-Germain. Diante do Nantes, o clube de Neymar joga a decisão da Supercopa Francesa. A partida reúne o campeão da liga (PSG), e o vencedor da Copa da França (Nantes).

Fonte/ Portal R7