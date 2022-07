Ao vivo, Patrícia Poeta comete gafe no Encontro e faz convidada chorar: “Meus pêsames”

- Publicidade -

Patrícia Poeta cometeu um pequeno deslize na manhã desta quarta-feira (06) em seu terceiro dia no comando oficial do Encontro. Ao vivo, enquanto conversava com uma senhora na plateia, a apresentadora tocou num ponto sensível fazendo ela chorar.

Durante o programa estavam falando sobre a novela Pantanal e abordaram o tema da rivalidade entre os irmãos Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos) na trama escrita por Bruno Luperi. “Às vezes rola essa coisa de irmãs apaixonadas pela mesma pessoa. Temos Zoraia na plateia. Você se identificou um pouco com a novela?”, perguntou Patrícia Poeta.

Nesse momento a senhora começou a relatar: “Sim, porque eu tinha uma irmã que era gêmea comigo e uma tinha ciúmes da outra. Uma pegava o namorado da outra”, disse Zoraia. “E quem saía levando a melhor?”, perguntou Patrícia Poeta.

“As vezes era ela, ela se dava bem”, disse Zoraia para a apresentadora. “Ela vai gostar de assistir isso agora”, afirmou Patrícia Poeta. “Aí vem a parte triste da história… Ela faleceu tem 10 anos”, disse a entrevistada que não segurou a emoção e começou a chorar.

Nesse momento, Patrícia Poeta, sem graça continuou: “Meus pêsames, vou dar um abraço em você que agora você lembrou dela e se emocionou”.

Antes disso, nos bastidores do Encontro, Patrícia Poeta desabafou nas redes sociais ao mostrar sua nova rotina nesta manhã. Ela revelopu que agora chega nos Estúdios Globo por volta das 5h da manhã.

Bem natural, com uma roupa básica e sem maquiagem, Patrícia Poeta surgiu bem diferente do que costuma aparecer no ar. Bem humorada, ela mostrou o momento para seus fãs e seguidores: “Acham que a gente acorda assim, uma hora antes do programa? Não, acordo cedinho e já fico aqui ligada no noticiário para ver o que está acontecendo, ver as últimas atualizações”, disse ela.