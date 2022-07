Ao Financial Times, Lula critica elite e diz que revogará reformas

- Publicidade -

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou novamente a elite e reafirmou que revogará reformas econômicas ao jornal britânico “Financial Times”. A entrevista foi divulgada na última segunda-feira (11).

“A elite brasileira tem uma mentalidade escravista”, disse Lula. Ele citou as críticas à formalização do emprego doméstico. O petista também disse que, caso seja eleito presidente, deve realizar uma reforma tributária para que os ricos paguem mais impostos.

Lula também reafirmou que revogará o teto de gastos e as reformas trabalhistas feitas a partir de 2016, quando o PT deixou a Presidência da República depois de 13 anos no poder. Mas defendeu seu compromisso fiscal. “Aprendi muito jovem com minha mãe analfabeta que não podia gastar mais do que ganhava”, disse.

Lula é pré-candidato do PT à Presidência nas eleições de outubro. O jornal britânico afirmou que caso ele ganhe, esse será o “o retorno político da década, se não do século”, citando a prisão do petista e as dificuldades econômicas enfrentadas durante os governos de Dilma Rousseff (PT).

Fonte/ CNN BRASIL