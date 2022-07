Antes de dormir, Mirella faz vídeo improvisado de coreografia no banheiro: “Pra vocês”

- Publicidade -

Sabe ser ousada! Mirella arrasou na coreografia nesta quarta-feira (13) ao publicar um vídeo de tirar o fôlego em seu perfil do TikTok. A funkeira ensinou uma nova coreografia para os seguidores e fez um baita sucesso com sua performance improvisada.

A musa aproveitou sua insônia para gravar nas redes sociais e deixou todo mundo de boca aberta enquanto mostrava seu gingado com um look super ousado. Mirella criou a dança mais fácil que podia para seus fãs e arrasou na hora de gravar: “Eu amo essa musica e fiz uma dança super fácil pra vocês. Faz também e me marca”.

“Simplesmente perfeita”, reagiu um fã da musa nos comentários do vídeo. “Cada dia que passa a Mirella está ainda mais bonita”, disparou um seguidor, com emojis de coração. “Vou ser repetitivo se comentar apenas que ela é linda”, brincou outro. Assista ao vídeo:

Mirella fala sobre divórcio e deixa conselho inusitado para Simaria

O crossover, meu pai! Recentemente, a funkeira cedeu uma entrevista para o jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, onde falou um pouco sobre sua experiência com o divórcio que passou com o dançarino Dynho Alves. Mirella, no entanto, deixou um conselho para ninguém menos que Simaria e viralizou nas redes sociais, que também se divorciou recentemente.

“Foi uma decisão que eles tomaram juntos, embora ninguém esteja preparado. Teve algum motivo para terminar. É algo que dói, machuca, mas passa”, disse a funkeira, que se divorciou de Dynho Alves no final de 2021 e finalizou a separação oficialmente.

Mirella ainda falou sobre a treta entre Simone e Simaria. “A gente não tem que se meter muito, vamos deixá-la no cantinho dela. A internet acaba deixando a gente mal”. Mirella continuou e deixou seu conselho: “Desapega! Quando focamos na gente, tudo muda! Ela tem o trabalho e os filhos para pensar”, disparou.