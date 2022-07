Anitta tem alta de hospital em SP após cirurgia para tratamento de endometriose

A influenciadora também compartilhou uma foto do hospital, em seu perfil do Twitter. Na legenda, ela escreveu: “Daddy and daughter apoiando a mami no hospital”.

Ainda na segunda-feira, Anitta publicou um vídeo com um compilado de cenas de seu último mês, em que fez uma turnê internacional. Segundo a postagem, escrita em inglês, foram 30 dias, 20 países, catorze shows, dois clipes, entrevistas e desfiles de moda.

“Apenas algumas fotos do mês mais louco da minha vida. Juro por Deus que pensei que não conseguiria. Mas eu fiz”, disse na publicação.

“Na verdade, foram vocês que me fizeram ficar forte até o fim. É muito para processar. Todos esses indos países e pessoas, uau, agradecendo por me receber. (E sim, eu gosto de enlouquecer nos meus shows e me divertir com a multidão. E não, geralmente eu não bebo. Hahahaha é por isso que eu uma morta-viva agora que terminamos)”, comentou.

No início de julho, a cantora conversou com o Fantástico sobre o diagnóstico de endometriose no início de julho. Na entrevista, ela contou que chegou a tomar três remédios para dor apenas para conversar com a reportagem.