Após declarar apoio ao ex-presidente Lula (PT), a cantora Anitta, a mais popular do Brasil atualmente, mergulhou de cabeça na pré-campanha eleitoral a partir desta quarta-feira (13).

Ela compartilhou no Twitter um meme em que aparece vestida de vermelho e com uma estrela na roupa com a sigla do partido de Lula: “PT”.

Especialistas acreditam que Anitta poderá pautar o debate político nas redes sociais e mover os ‘isentões’ para o lado de Lula.

Fonte: Brasil 247