Anitta “hipnotiza” segurança com rebolado e vídeo viraliza nas redes sociais

Dentre os muitos atributos de Anitta, o rebolado deve ser um dos mais populares não só no Brasil, mas no mundo todo. Mesmo depois de viralizar com a coreografia de “Envolver”, um de seus sucessos internacionais, a cantora nunca deixou de lado o “Movimento da Sanfoninha”, que popularizou a frase: “Vocês pensaram que eu não ia rebolar a minha bunda hoje, né?”

E parece que o momento – um dos mais esperados nos shows da artista – não perdeu o efeito mesmo anos depois. Em um vídeo, que circula pelas redes sociais, um segurança aparece em frente ao palco e, ao notar que a cantora começou a dançar, acaba se distraindo e começa a assistir à performance. Na sequência, ele se vira e olha para a câmera que o registra, fazendo uma cara de surpreso:

No Twitter, onde foi publicado, o vídeo recebeu quase 30 mil curtidas e chamou a atenção da própria Anitta: “Já ri tanto”, comentou a cantora na publicação. Além do segurança “hipnotizado” pelo rebolado da funkeira, um outro momento do mesmo vídeo, em que um dos dançarinos da cantora flerta com alguém da plateia, também virou motivo de riso nas redes sociais.

Impactando seguranças desde 1993

Essa não é a primeira vez que Anitta, de 29 anos, tem “problemas” com um segurança. Há alguns meses, a cantora interagiu com um funcionário durante um show e teve que esclarecer que não havia traído o namorado, Murda Beatz, após o vídeo viralizar.

“Não gente, eu não beijei o cara, pelo amor de Deus. Primeiro que isso seria assédio. Segundo, porque tenho namorado e ele não ia gostar porque não é moderno (risos). Alguém arranja esse vídeo com ângulo de frente“, escreveu a artista em um comentário no perfil Fofoquei, no Instagram. Em entrevista, ela já ressaltou que seu atual relacionamento é monogâmico.

No registro, feito em junho, Anitta aparece no palco de um show em Ibiza, na Espanha. Durante a apresentação, ela se aproximou do segurança durante “Boys Don’t Cry” e segurou o rosto dele. A funkeira aparece de costas, e alguns internautas interpretaram que teria ocorrido um beijo neste momento.