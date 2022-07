Anitta é indicada pela primeira vez ao VMA 2022 com o hit ‘Envolver’

- Publicidade -

É do Brasil! Anitta recebeu sua primeira indicação ao Video Music Awards 2022 na manhã desta terça-feira (26). A cantora, que está concorrendo na categoria “Melhor Música Latina” com o hit ‘Envolver’, se tornou a primeira artista solo brasileira a ser indicada ao prêmio.

A ‘Girl From Rio’ compartilhou a novidade em suas redes sociais e celebrou a notícia. “Pela primeira vez na história, uma artista brasileira foi indicada ao VMA”, escreveu Anitta em seu Instagram.

A cantora brasileira disputa o prêmio com grandes artistas latinos, como Bad Bunny, Becky G, Karol G, Daddy Yankee, Farruko e J Balvin. A premiação acontecerá no dia 28 de agosto, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Vale lembrar que a cantora já tinha feito história no VMA 2021! Anitta se tornou a primeira artista brasileira a se apresentar na premiação com a música ‘Girl From Rio’, durante uma ação em parceria com o Burger King.

A MTV divulgou a lista completa de indicados ao VMA 2022 e grandes nomes da música, como Doja Cat, Harry Styles, Billie Eilish, Dua Lipa, Ed Sheeran e Taylor Swift, se destacam entre os artistas indicados.

Fonte: Jetss