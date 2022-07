Anitta diz que apoiará qualquer candidato que possa derrotar Bolsonaro

- Publicidade -

A cantora e empresária de sucesso Anitta afirmou em entrevista à imprensa portuguesa que não é a favor do ex- presidente Lula, mas considerando o atual cenário em que da política, prestará todo o apoio ao candidato Lula, que, segundo ela, tem chance de vencer seu maior adversário, o presidente da República, Jair Bolsonaro.

A artista disse que antes de tornar público o apoio a candidatura de Lula, teve uma conversa particular com o petista.

“Conversei com o Lula antes. Falei: ‘Lula, nunca fui petista, nunca votei em você. Porém, nestas eleições, estarei ao seu lado, estarei te apoiando. Se quiser apoio de mídias sociais, eu entendo bastante. TikTok, essas coisas…’, contou Anitta.

Lula não era a primeira opção de Anitta, mas ela acredita que ele irá proteger os direitos da população LGBTQIA+ e pessoas que seguem religiões de matriz africana.

“No meu caso, eu queria que fosse diferente, mas não dá para ser. No próximo ano, a gente luta pelos ideais que a gente acredita. Mas, neste ano, a luta principal é manter um ambiente seguro para os LGBTQ, para as travestis, trans, e pessoas de outra religiões”, completou.

Anitta proíbe PT usar sua imagem para promover Lula

No último sábado (16/7), Anitta usou suas redes sociais para pedir que não usem a imagem dela para promover o Partido dos Trabalhadores (PT). Ela afirmou que não é apoiadora do partido e fará campanha para o candidato que tiver mais chances de derrotar o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

“Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de vencer Voldemort nessas eleições. Depois de muitas pesquisas a conclusão é de que essa pessoa é o Lula. E o que vou fazer daqui em diante é usar minhas plataformas no que eu puder ajudar para trazer mais visibilidade a ele com a propósito de não termos novamente Voldemort na presidência. Que isso fique bem claro”, esclareceu.

Fonte/ Portal metropole.com