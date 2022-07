Anitta diz em Portugal que Amazônia é um lugar perigoso para visitas e que isso é inaceitável

- Publicidade -

Em visita a Portugal para se apresentar no Rock In Rio Lisboa, no último final de semana, a cantora brasileira Anita, funkeira que parece não ter medo de se envolver em polêmicas fora da área artística e extra-palcos, fez um alentado discurso em favor da Amazônia brasileira. Em entrevista coletiva a diversos canais da televisão portuguesa, a cantora brasileira afirmou, entre coisas, que a Amazônia, apesar de importante para a própria humanidade, “é uma grande terra de ninguém”.

“É sempre muito importante lembrar, para quem nunca foi no Brasil nem conhece a Amazônia, que a região é uma grande terra de ninguém e uma grande bagunça”, disse. “Lá acontece de tudo e ninguém ver nada. É uma coisa que precisa de atenção porque quem se expõe e resolve falar, acaba morto, com sua família torturada e acaba levando um cala-boca de algum jeito”, disse, provavelmente em referência aos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips, mortos em junho deste ano, na região do Vale do Javari.

Ainda de acordo com a artista, a Amazônia é o grande tesouro do Brasil e o país trata a região como um grande nada. “É um lugar perigoso e isso é inaceitável. Não podemos aceitar que alguém vá à Amazônia para ver a Natureza e lá encontre um lugar perigoso para visitar”, disse.