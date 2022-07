Angelina Jolie faz aparição rara em show de rock com a filha: “A mãe mais legal”

- Publicidade -

Angelina Jolie foi flagrada curtindo um show de rock com a filha Shiloh, de 16 anos, no último final de semana. A dupla marcou presença no evento da banda Maneskin, em Roma, na Itália, e apareceu em vídeo nas redes sociais dançando e cantando os hits do grupo italiano.

Nas gravações de fãs, a estrela de Hollywood aparece ao lado da herdeira em um espaço rodeado de espectadores focando suas câmeras na dupla, que chamou mais a atenção do público do que o palco da apresentação. “A mãe mais legal que eu conheço”, escreveu um perfil. “Não consigo respirar”, comentou outro internauta.

Vale lembrar que Angelina está na Itália para gravar seu novo filme, intitulado “Without Blood”, adaptação do livro homônimo de Alessandro Baricco, com Salma Hayek no elenco e direção da atriz.

Embora apenas Shiloh estivesse no show, Angelina também é mãe de Maddox Chivan, de 20 anos, Pax Thien, de 18 anos, Zahara Marley, de 17, e os gêmeos Vivienne Marcheline e Knox Léon, de 13 anos, frutos de seu casamento com Brad Pitt.

Fonte: Yahoo!