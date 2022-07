Angélica revela que perdeu virgindade com apresentador da Record TV

- Publicidade -

Sempre reservada com a vida pessoal, Angélica topou participar do podcast Quem Pode, Pod, das atrizes Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. A apresentadora contou, durante o bate-papo, que perdeu a virgindade com um dos famosos da Record TV: Cesar Filho.

O jornalista e a loira namoraram por sete anos, mesmo com a diferença de idade e a correria do dia a dia. Segundo Angélica, Cesar resistiu muito para continuar com a relação sexual. “Foi com ele então que você foi de táxi, né?“, perguntou Fernanda. “Fui de taxi com ele, e ele já era bem mais velho, eu tinha 15 e ele tinha 28“, respondeu a loira.

“A gente namorou um tempo, daí com 17 anos eu perdi a virgindade. Foi um namoro longo acho que pela falta de namoro, ele foi um supernamorado. Ele aguentou uma situação que na época era loucura, porque eu não tinha tempo, ele ia nos shows para me ver“, contou.

A atual esposa de Luciano Huck ainda revelou que Cesar acabou sendo um dos únicos amigos que teve durante o início da carreira de atriz e cantora. “Ele segurou uma onda. Eu era uma adolescente famosa que não tinha tempo para nada… Era meu amigo. . Não tinha muitos amigos. Foi uma pessoa fundamental, sem dúvida nenhuma, no meu início de carreira”, disse.

Angélica aproveitou para falar que não teve uma vida antes dos 22, apenas trabalhou muito e só conseguiu ter mais liberdade, quando ficou maior de idade.

“Com 22 anos eu tive uma adolescência tardia, aí eu fazia tudo. Ia para boate disfarçada, tomava porre, namorava pra caramba, foi uma fase bem intensa. Eu tinha uma vida um pouco mais isolada, mas eu buscava ter um pouco de normalidade junto com essas pessoas que conviviam comigo”, finalizou.