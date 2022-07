Andressa Urach vai ao hospital às pressas após sentir fortes dores: “Me estressei muito”

- Publicidade -

Andressa Urach abriu o coração aos seguidores nesta quarta-feira (20). Usando seu canal do youtube, a apresentadora contou que precisou procurar um hospital às pressas após sentir fortes dores na cabeça e no peito. Depois do atendimento, ela foi medicada e liberada.

“Começou domingo, me estressei muito. Começou uma dor de cabeça muito forte e muita dor no peito, é uma dor constante. To resfriada, não sei se é pneumonia, mas estou bastante preocupada, porque eu tenho pressão alta“, contou ela em vídeo.

“Não sei se é pressão alta ou pneumonia, mas tá doendo muito muito meu peito. Tenho pavor de ir no médico, mas está forte“, revelou Andressa. Ela contou ainda que tem um histórico familiar preocupante, já que uma de suas avós morreu após diveros princípios de infarto.

A famosa aproveitou para ressaltar que procurou um hospital público do Rio Grande do Sul já que considera o atendimento de alta qualidade. “Gosto muito do SUS de Arroio do Meio, a cidade em que eu moro, no interior. É muito bom o hospital daqui, melhor do que particular”, comentou.

Fonte: Jetss