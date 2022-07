André Gonçalves é preso por não pagar pensão

- Publicidade -

ator e pré-candidato a deputado estadual pelo RJ, André Gonçalves foi preso em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 7, por não pagar pensão alimentícia à filha Valentina Benini, desde 2007. O ator vai cumprir a pena em casa e usará tornozeleira eletrônica.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, da coluna Em Off, o ator passou a madrugada na cadeia, mas foi liberado algumas horas depois, após audiência de custódia. André teve a prisão decretada por deixar de honrar com o pagamento, que, na época, era de R$ R$ 4.500 mensais. A jornalista Cynthia Benini, mãe da jovem, que teve um relacionamento com o ex-global durante quatro anos, é a responsável pelo processo. No total, André deve mais de R$ 450 mil à Valentina e afirma que tentou fazer um empréstimo no banco para conseguir o dinheiro, mas a quantia foi negada.

Segundo a colunista, Danielle Winits, mulher do artista, teria se oferecido para ajudá-lo, mas ele recusou.

Fonte/ Portal natelinha.uol